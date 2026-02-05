Sortie nature à Liesse-Notre-Dame Les oiseaux en liesse !

Liesse-Notre-Dame Aisne

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

2026-04-11

Profitez d’une balade nature à deux voix à la découverte des oiseaux qui peuplent les marais de la Souche. Cris, chants et écologie des oiseaux seront au programme !

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN)…

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 9h prévoir des chaussures de marche)…

Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France

English :

Enjoy a two-voice nature walk to discover the birds that inhabit the Souche marshes. Calls, songs and bird ecology will be on the program!

An outing organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN)…

Meeting point to be communicated upon registration (outing starts at 9 a.m. bring walking shoes)…

