Informations pratiques

Mesbrecourt-Richecourt

Sortie nature à Mesbrecourt-Richecourt A la découverte des serpents et des lézards

Mesbrecourt-Richecourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 16:00:00

fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Une sortie gratuite, ouverte à tous, pour observer la nature autrement et en apprendre davantage sur ces fascinants animaux !

Venez découvrir ceux qui se cachent près de chez vous !

RV à Laon à 16h (lieu de RV précis communiqué à l’inscription / durée 2h / réservation obligatoire)… .

Mesbrecourt-Richecourt 02270 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 02 contact@cpie-hautsdefrance.fr

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English :

A free event, open to everyone, to experience nature in a new way and learn more about these fascinating animals!

L’événement Sortie nature à Mesbrecourt-Richecourt A la découverte des serpents et des lézards Mesbrecourt-Richecourt a été mis à jour le 2026-07-28 par OT du Pays de Laon