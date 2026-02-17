Sortie nature à Mons-en-Laonnois Découverte multiculturelle du Fort de Laniscourt

Mons-en-Laonnois Aisne

Dans cette sortie à deux voix, découvrez les secrets du Fort de Laniscourt, au cœur d’une balade peuplée d’anecdotes historiques, culturelles et naturalistes…

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN).

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 14h)…

Mons-en-Laonnois 02000 Aisne Hauts-de-France

English :

In this two-voice outing, discover the secrets of Fort de Laniscourt, at the heart of a walk filled with historical, cultural and naturalist anecdotes?

An outing organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN).

Meeting point to be announced on registration (outing starts at 2pm)…

