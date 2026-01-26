Sortie nature à Neuville-sur-Ailette Découverte du lac de l’Ailette

Neuville-sur-Ailette Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-04 16:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Une belle balade en perspective autour de l’Ailette !

Une sortie nature animée par Richard (LPO Hauts-de-France, Délégation territoriale Aisne), à la rencontre de la biodiversité du Lac de l’Ailette, organisée par Géodomia dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides.

Passionné et expert reconnu en oiseaux de tout plumage, Richard vous fera découvrir ou redécouvrir ce site très connu de Picardie. Il vous parlera de l’importance de préserver ces zones humides, de plus en plus rares et pourtant essentielles pour la préservation de la biodiversité…

Lieu de RV communiqué lors de l’inscription (début de la sortie à 14h durée 2h pour tout public se munir de chaussures de marche ou bottes en fonction de la météo, vêtements chauds, jumelles) .

Neuville-sur-Ailette 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A great walk around the Ailette!

L’événement Sortie nature à Neuville-sur-Ailette Découverte du lac de l’Ailette Neuville-sur-Ailette a été mis à jour le 2026-01-26 par OT du Pays de Laon