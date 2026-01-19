Sortie nature à Neuville-sur-Ailette Grenouilles, tritons & Cie

Neuville-sur-Ailette Aisne

Gratuit

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

2026-04-24

Une super sortie, vous pouvez me croâââre !

Les amphibiens font partie des espèces les plus fragilisées à l’échelle nationale, leur protection et la préservation de leurs milieux de vie passent par des inventaires et la sensibilisation du grand public. Alors venez découvrir ceux qui se cachent près de chez vous !

RV à Neuville-sur-Ailette à 20h30 (lieu de RV précis communiqué à l’inscription réservation obligatoire durée ~ 1h30)… .

Neuville-sur-Ailette 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 87 81 maison.nature.oiseau@gmail.com

English :

A great outing, believe me!

