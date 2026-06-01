Sortie nature à Neuville-sur-Ailette Les mares de la voie verte éveiller et transmettre Neuville-sur-Ailette samedi 13 juin 2026.

Neuville-sur-Ailette

Sortie nature à Neuville-sur-Ailette Les mares de la voie verte éveiller et transmettre

6 Rue de la Vallée Neuville-sur-Ailette Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Tout savoir sur les mares !

Venez y découvrir toute une panoplie de petits plans d’eau, les micro-faunes (petites pêches à l’épuisette, observation de libellules et demoiselles, amphibiens…) qui les peuplent ou encore les végétations qui prennent place sur ces milieux. Pour les adultes, nous aborderons également les questions d’histoires des mares, usages, gestions et transformations.

Une sortie organisée par l’ADREE dans le cadre de la Fête des mares…

RV à la Maison de la Nature et de l’Oiseau à 14h ! (durée ~2h chaussures de marche conseillées) .

6 Rue de la Vallée Neuville-sur-Ailette 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 40 77 w.saintes@adree.fr

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English :

Everything you need to know about ponds!

L’événement Sortie nature à Neuville-sur-Ailette Les mares de la voie verte éveiller et transmettre Neuville-sur-Ailette a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays de Laon