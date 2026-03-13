Sortie nature à Oyes Mairie d’Oyes Oyes

Sortie nature à Oyes

Mairie d’Oyes 7 Rue de la Mairie Oyes Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 15:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

L’association CANE vous invite à une sortie nature au cœur du Grand Marais d’Oyes le vendredi 10 avril à 15h.Tout public

L’association CANE vous invite à une sortie nature au cœur du Grand Marais d’Oyes le vendredi 10 avril à 15h.

Accompagnés d’un animateur, partez à la découverte du fonctionnement et de la biodiversité des zones humides. Cette balade sera l’occasion d’observer de plus près les insectes aquatiques et les amphibiens qui peuplent ce milieu naturel remarquable.

Rendez-vous devant la mairie d’Oyes pour le départ.

Inscription obligatoire. .

Mairie d’Oyes 7 Rue de la Mairie Oyes 51120 Marne Grand Est cane.assos@gmail.com

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English : Sortie nature à Oyes

The CANE association invites you to a nature outing in the heart of the Grand Marais d?Oyes on Friday April 10 at 3pm.

L’événement Sortie nature à Oyes Oyes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région