Sortie nature à Parfondru Il y a COA dans la mare ?

Parfondru Aisne

Début : 2026-04-15 09:00:00

fin : 2026-04-15 11:00:00

2026-04-15

Suite aux travaux effectués autour des nouvelles mares de Parfondru, venez découvrir en avant-première la faune qui s’y abrite !

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN)…

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 9h)…

Parfondru 02840 Aisne Hauts-de-France

English :

Following the work carried out around the new ponds at Parfondru, come and discover a preview of the fauna that lives there!

An outing organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN)…

Meeting point to be communicated upon registration (outing starts at 9am)…

L’événement Sortie nature à Parfondru Il y a COA dans la mare ? Parfondru a été mis à jour le 2026-02-06 par OT du Pays de Laon