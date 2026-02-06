Sortie nature à Parfondru Il y a COA dans la mare ? Parfondru
Sortie nature à Parfondru Il y a COA dans la mare ? Parfondru mercredi 15 avril 2026.
Sortie nature à Parfondru Il y a COA dans la mare ?
Parfondru Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:00:00
fin : 2026-04-15 11:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Suite aux travaux effectués autour des nouvelles mares de Parfondru, venez découvrir en avant-première la faune qui s’y abrite !
Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN)…
Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 9h)…
Suite aux travaux effectués autour des nouvelles mares de Parfondru, venez découvrir en avant-première la faune qui s’y abrite !
Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN)…
Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 9h)… .
Parfondru 02840 Aisne Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Following the work carried out around the new ponds at Parfondru, come and discover a preview of the fauna that lives there!
An outing organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN)…
Meeting point to be communicated upon registration (outing starts at 9am)…
L’événement Sortie nature à Parfondru Il y a COA dans la mare ? Parfondru a été mis à jour le 2026-02-06 par OT du Pays de Laon