Sortie nature à Saint-Pierre-ès-Champs

Saint-Pierre-es-Champs Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 21:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France organise une sortie nature Une chouette soirée dans les tourbières !

Imaginez la scène des étangs tourbeux, la nuit, avec une nappe de brume et des ululements glaçants comme musique de fond… A frissonner ensemble !

RDV parking des étangs des tourbières

A partir de 10 ans, prévoir chaussures de marche.

Saint-Pierre-es-Champs 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

English :

The Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France organizes a nature outing: A fun evening in the peat bogs!

Imagine the scene: peaty ponds, at night, with a blanket of mist and chilling ululations as background music… Shiver together!

RDV: parking des étangs des tourbières

Ages 10 and over, please bring walking shoes.

German :

Das Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France organisiert einen Ausflug in die Natur: Une chouette soirée dans les tourbières! (Eine coole Nacht im Moor)

Stellen Sie sich die Szene vor: torfige Teiche, nachts, mit einer Nebeldecke und eisigem Gebrüll als Hintergrundmusik… Lassen Sie sich gemeinsam frösteln!

RDV: Parkplatz der Torfmoorteiche

Ab 10 Jahren, Wanderschuhe mitbringen.

Italiano :

Il Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France organizza una gita nella natura: Una serata divertente nelle torbiere!

Immaginate la scena: stagni torbosi, di notte, con una coltre di nebbia e ululati agghiaccianti in sottofondo… Rabbrividiamo insieme!

RDV: parcheggio degli stagni delle torbiere

A partire dai 10 anni, portare scarpe da trekking.

Espanol :

El Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France organiza una salida a la naturaleza: ¡Una tarde divertida en las turberas!

Imagínese la escena: estanques de turba, de noche, con un manto de niebla y escalofriantes ululaciones sonando de fondo… ¡Temblad juntos!

RDV: aparcamiento de los estanques de turbera

A partir de 10 años, llevar calzado para caminar.

L’événement Sortie nature à Saint-Pierre-ès-Champs Saint-Pierre-es-Champs a été mis à jour le 2025-01-23 par Office de Tourisme du Pays de Bray