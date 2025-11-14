Sortie nature à Saint-Pierre-ès-Champs Saint-Pierre-es-Champs
Sortie nature à Saint-Pierre-ès-Champs Saint-Pierre-es-Champs vendredi 14 novembre 2025.
Sortie nature à Saint-Pierre-ès-Champs
Saint-Pierre-es-Champs Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 21:30:00
Date(s) :
2025-11-14
Le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France organise une sortie nature Une chouette soirée dans les tourbières !
Imaginez la scène des étangs tourbeux, la nuit, avec une nappe de brume et des ululements glaçants comme musique de fond… A frissonner ensemble !
RDV parking des étangs des tourbières
A partir de 10 ans, prévoir chaussures de marche.
Le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France organise une sortie nature Une chouette soirée dans les tourbières !
Imaginez la scène des étangs tourbeux, la nuit, avec une nappe de brume et des ululements glaçants comme musique de fond… A frissonner ensemble !
RDV parking des étangs des tourbières
A partir de 10 ans, prévoir chaussures de marche. .
Saint-Pierre-es-Champs 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr
English :
The Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France organizes a nature outing: A fun evening in the peat bogs!
Imagine the scene: peaty ponds, at night, with a blanket of mist and chilling ululations as background music… Shiver together!
RDV: parking des étangs des tourbières
Ages 10 and over, please bring walking shoes.
German :
Das Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France organisiert einen Ausflug in die Natur: Une chouette soirée dans les tourbières! (Eine coole Nacht im Moor)
Stellen Sie sich die Szene vor: torfige Teiche, nachts, mit einer Nebeldecke und eisigem Gebrüll als Hintergrundmusik… Lassen Sie sich gemeinsam frösteln!
RDV: Parkplatz der Torfmoorteiche
Ab 10 Jahren, Wanderschuhe mitbringen.
Italiano :
Il Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France organizza una gita nella natura: Una serata divertente nelle torbiere!
Immaginate la scena: stagni torbosi, di notte, con una coltre di nebbia e ululati agghiaccianti in sottofondo… Rabbrividiamo insieme!
RDV: parcheggio degli stagni delle torbiere
A partire dai 10 anni, portare scarpe da trekking.
Espanol :
El Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France organiza una salida a la naturaleza: ¡Una tarde divertida en las turberas!
Imagínese la escena: estanques de turba, de noche, con un manto de niebla y escalofriantes ululaciones sonando de fondo… ¡Temblad juntos!
RDV: aparcamiento de los estanques de turbera
A partir de 10 años, llevar calzado para caminar.
L’événement Sortie nature à Saint-Pierre-ès-Champs Saint-Pierre-es-Champs a été mis à jour le 2025-01-23 par Office de Tourisme du Pays de Bray