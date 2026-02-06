Sortie nature à Sissonne La nuit, les amphibiens sont de sortie !

Sissonne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Vivez une soirée sous le signe des grenouilles, tritons et autres amphibiens ! Venez découvrir leur écologie si particulière qui alterne entre vie terrestre et vie aquatique !

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN)…

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 20h30)…

Sissonne 02150 Aisne Hauts-de-France

English :

Experience an evening dedicated to frogs, newts and other amphibians! Come and discover their unique ecology, which alternates between terrestrial and aquatic life!

An outing organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN)…

Meeting point to be communicated upon registration (outing starts at 8.30pm)…

