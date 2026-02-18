Sortie nature à Sissonne Les secrets de la pollinisation ! Sissonne
Sissonne Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Déambulons ensemble à la recherche de papillons, abeilles, bourdons, et autres insectes
pollinisateurs qui ont élu domicile au camp militaire de Sissonne !
Une sortie organisée par le CEN des Hauts-de-France en partenariat avec Géodomia…
Lei de RV précis communiqué à la réservation (début de la sortie à 14h durée 3h vos pièces d’identité vous seront demandées en amont de la sortie)
Sissonne 02150 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20 geodomia@aisne.fr
English :
Let’s stroll together in search of butterflies, bees, bumblebees and other pollinating insects
insects that call the Sissonne military camp home!
An outing organized by the CEN des Hauts-de-France in partnership with Géodomia…
Precise meeting point to be communicated upon reservation (outing starts at 2pm duration: 3h you will be asked to show proof of identity before the outing)
L’événement Sortie nature à Sissonne Les secrets de la pollinisation ! Sissonne a été mis à jour le 2026-02-18 par OT du Pays de Laon