Sortie nature à Sissonne Les secrets de la pollinisation !

Sissonne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Déambulons ensemble à la recherche de papillons, abeilles, bourdons, et autres insectes

pollinisateurs qui ont élu domicile au camp militaire de Sissonne !

Une sortie organisée par le CEN des Hauts-de-France en partenariat avec Géodomia…

Lei de RV précis communiqué à la réservation (début de la sortie à 14h durée 3h vos pièces d’identité vous seront demandées en amont de la sortie)

Déambulons ensemble à la recherche de papillons, abeilles, bourdons, et autres insectes

pollinisateurs qui ont élu domicile au camp militaire de Sissonne !

Une sortie organisée par le CEN des Hauts-de-France en partenariat avec Géodomia…

Lei de RV précis communiqué à la réservation (début de la sortie à 14h durée 3h vos pièces d’identité vous seront demandées en amont de la sortie) .

Sissonne 02150 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20 geodomia@aisne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s stroll together in search of butterflies, bees, bumblebees and other pollinating insects

insects that call the Sissonne military camp home!

An outing organized by the CEN des Hauts-de-France in partnership with Géodomia…

Precise meeting point to be communicated upon reservation (outing starts at 2pm duration: 3h you will be asked to show proof of identity before the outing)

L’événement Sortie nature à Sissonne Les secrets de la pollinisation ! Sissonne a été mis à jour le 2026-02-18 par OT du Pays de Laon