Sortie nature à Vaucelles-et-Beffecourt Chercher une vipère dans un cafouillis de roncier ! Vaucelles-et-Beffecourt mercredi 9 septembre 2026.
Vaucelles-et-Beffecourt Aisne
Début : 2026-09-09 09:00:00
fin : 2026-09-09 11:30:00
2026-09-09
Accompagnez notre animateur, Flavien, dans sa recherche d’un serpent rare et menacé qui traîne malgré lui une mauvaise réputation la Vipère péliade ! Aiguisez vos sens pour repérer la belle aux yeux rouges cachée dans la végétation !
Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) en partenariat avec la commune de Vaucelles-et-Beffecourt….
Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 9h)…
Vaucelles-et-Beffecourt 02000 Aisne Hauts-de-France
English :
Join our host, Flavien, in his search for a rare and endangered snake with a bad reputation: the Ram’s Viper! Sharpen your senses to spot the red-eyed beauty hidden in the vegetation!
An outing organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN) in partnership with the commune of Vaucelles-et-Beffecourt….
Meeting point to be announced at registration (outing starts at 9am)…
