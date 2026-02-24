Sortie nature à Vaucelles-et-Beffecourt Chercher une vipère dans un cafouillis de roncier !

Vaucelles-et-Beffecourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 09:00:00

fin : 2026-09-09 11:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Accompagnez notre animateur, Flavien, dans sa recherche d’un serpent rare et menacé qui traîne malgré lui une mauvaise réputation la Vipère péliade ! Aiguisez vos sens pour repérer la belle aux yeux rouges cachée dans la végétation !

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) en partenariat avec la commune de Vaucelles-et-Beffecourt….

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 9h)…

Accompagnez notre animateur, Flavien, dans sa recherche d’un serpent rare et menacé qui traîne malgré lui une mauvaise réputation la Vipère péliade ! Aiguisez vos sens pour repérer la belle aux yeux rouges cachée dans la végétation !

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) en partenariat avec la commune de Vaucelles-et-Beffecourt….

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 9h)… .

Vaucelles-et-Beffecourt 02000 Aisne Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join our host, Flavien, in his search for a rare and endangered snake with a bad reputation: the Ram’s Viper! Sharpen your senses to spot the red-eyed beauty hidden in the vegetation!

An outing organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN) in partnership with the commune of Vaucelles-et-Beffecourt….

Meeting point to be announced at registration (outing starts at 9am)…

L’événement Sortie nature à Vaucelles-et-Beffecourt Chercher une vipère dans un cafouillis de roncier ! Vaucelles-et-Beffecourt a été mis à jour le 2026-02-24 par OT du Pays de Laon