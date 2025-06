Sortie nature à Vauclair « La forêt de Vauclair, ses écosystèmes et microhabitats » Bouconville-Vauclair 28 juin 2025 09:00

Aisne

Sortie nature à Vauclair « La forêt de Vauclair, ses écosystèmes et microhabitats » Bouconville-Vauclair Aisne

Gratuit

Début : 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28 12:00:00

2025-06-28

Observez sous toutes les coutures le biotope forestier de Vauclair !

Saviez-vous qu’une forêt regorge d’une multitude de maisons pour les animaux et les plantes ?

Nous explorerons ensemble ces habitats diversifiés, y compris les dendro-microhabitats (ces petites niches incroyables sur les arbres !), pour y rencontrer leurs habitants fascinants.

Une sortie organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames avec la Maison de la Nature et de l’Oiseau…

Lieu de RV communiqué à la réservation (début de la sortie à 9h / durée 3h) 0 .

Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 87 81 maison.nature.oiseau@gmail.com

