Sortie nature à Vauclair Oiseaux des bois et forêts Bouconville-Vauclair

Sortie nature à Vauclair Oiseaux des bois et forêts

959 Rte d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

2026-04-12

Apprenez à reconnaître les oiseaux par leur chant !

Le début du printemps est une période idéale pour l’observation et l’écoute des oiseaux. Le groupe cheminera entre l’étang, le verger, l’abbaye et la forêt pour y chercher des oiseaux vivants dans divers habitats. L’animateur agrémentera le circuit d’informations sur ces espèces et la reconnaissance de leurs chants…

Une sortie proposée par la Maison de la Nature et de l’Oiseau en partenariat avec la Communauté de Communes du Chemin des Dames…

Lieu de RV précisé à la réservation (début à 9h durée ~ 3h tout public) .

959 Rte d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

English :

Learn to recognize birds by their song!

