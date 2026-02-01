Sortie nature à Vesles-et-Caumont Des abris pour les petites bêtes Vesles-et-Caumont

Sortie nature à Vesles-et-Caumont Des abris pour les petites bêtes

2 rue du fort Vesles-et-Caumont Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Participez à la remise en état des refuges à insectes du village et découvrez les petites bêtes qui y trouvent refuge. Une animation conviviale pour mieux connaître ces habitants essentiels à la biodiversité.

Une sortie organisée par l’association La Roselière…

RV à la maison de la réserve à 14h ! (sur inscription)

2 rue du fort Vesles-et-Caumont 02350 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 71 97 animation@la-roseliere.fr

English :

Take part in the restoration of the village’s insect shelters and discover the little creatures that find refuge there. A fun way to learn more about these essential inhabitants of biodiversity.

An outing organized by the association La Roselière?

RV at the Maison de la Réserve at 2pm! (registration required)

