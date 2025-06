Sortie nature à Veslud « Crapauds, grenouilles, tritons » Veslud 2 juillet 2025 17:00

Les amphibiens sont protégés par la Loi (sont notamment interdits la destruction, la capture ou encore le déplacement des individus) et font partie des espèces les plus fragilisées à l’échelle nationale 23% des espèces d’amphibiens sont menacées et 60% sont en déclin en France métropolitaine*. Leur protection et la préservation de leurs milieux de vie passent par des inventaires et la sensibilisation du grand public.

Alors venez découvrir ceux qui se cachent près de chez vous !

RV à Veslud à 17h (lieu de RV précis communiqué à l’inscription / réservation obligatoire / durée ~ 1h30)… 0 .

