Sortie nature à Villeneuve-sur-Aisne Soignez naturellement votre jardin ! Villeneuve-sur-Aisne samedi 11 avril 2026.
Villeneuve-sur-Aisne Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 11:30:00
2026-04-11
Pour booster la croissance de vos plantes, réduire le risque de nuisibles, de champignons, les solutions naturelles sont votre allié ! Purins, décoctions et infusions n’auront plus de secret pour vous !
Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la commune
Lieu de RV communiqué à la réservation (début de la sortie à 9h30 à partir de 12 ans)
Villeneuve-sur-Aisne 02190 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03 contact@cpie-haustdefrance.fr
English :
To boost the growth of your plants and reduce the risk of pests and fungi, natural solutions are your ally! Purins, decoctions and infusions will hold no secrets for you!
A walk organized by the Centre Permanent d?Initiatives pour l?Environnement (CPIE) des Pays de l?Aisne, in partnership with the commune
Meeting point to be communicated upon reservation (outing starts at 9:30 a.m. minimum age 12)
