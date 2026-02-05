Sortie nature à Villeneuve-sur-Aisne Soignez naturellement votre jardin ! Villeneuve-sur-Aisne

Sortie nature à Villeneuve-sur-Aisne Soignez naturellement votre jardin !

Pour booster la croissance de vos plantes, réduire le risque de nuisibles, de champignons, les solutions naturelles sont votre allié ! Purins, décoctions et infusions n’auront plus de secret pour vous !

Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la commune

Lieu de RV communiqué à la réservation (début de la sortie à 9h30 à partir de 12 ans)

Villeneuve-sur-Aisne 02190 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03 contact@cpie-haustdefrance.fr

English :

To boost the growth of your plants and reduce the risk of pests and fungi, natural solutions are your ally! Purins, decoctions and infusions will hold no secrets for you!

A walk organized by the Centre Permanent d?Initiatives pour l?Environnement (CPIE) des Pays de l?Aisne, in partnership with the commune

Meeting point to be communicated upon reservation (outing starts at 9:30 a.m. minimum age 12)

