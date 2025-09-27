Sortie nature | A vos jumelles: Sortie ornythologique! Saint-Maximin
Sortie nature | A vos jumelles: Sortie ornythologique! Saint-Maximin samedi 27 septembre 2025.
Sortie nature | A vos jumelles: Sortie ornythologique!
Saint-Maximin Oise
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
2025-09-27
Le CPIE des pays de l’Oise vous propose, en partenariat avec l’Agglomération Creil Sud Oise, une sortie sur les oiseaux sur la commune de Saint-Leu-d’Esserent.
Au bord l’étang de Saint-Leu accompagnés de Lucy, venez observer et écouter les oiseaux afin de mieux les comprendre.
Samedi 27 septembre de 10h à 12h
A Saint-Leu (lieu exact communiqué à l’inscription)
Tout public.
Durée: 2h00
Gratuit, nombre de participants limité (inscription l.davies@cpie60.fr)
Prévoyez une tenue adaptée aux conditions météo et à la marche.
Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
English :
In partnership with the Agglomération Creil Sud Oise, the CPIE des pays de l’Oise is organizing a birdwatching outing in Saint-Leu-d?Esserent.
Come and observe and listen to birds on the banks of the Saint-Leu pond, accompanied by Lucy, to learn more about them.
Saturday September 27 from 10am to 12pm
In Saint-Leu (exact location to be communicated upon registration)
Open to all.
Duration: 2h00
Free, limited number of participants (registration: l.davies@cpie60.fr)
Dress appropriately for the weather and the walk.
German :
Das CPIE des pays de l’Oise bietet Ihnen in Partnerschaft mit der Agglomeration Creil Sud Oise einen Ausflug zu den Vögeln in der Gemeinde Saint-Leu-d’Esserent an.
Am Ufer des Teichs von Saint-Leu, der von Lucy begleitet wird, können Sie die Vögel beobachten und ihnen zuhören, um sie besser zu verstehen.
Samstag, 27. September, von 10 bis 12 Uhr
In Saint-Leu (genauer Ort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben)
Für alle Altersgruppen.
Dauer: 2 Stunden
Kostenlos, begrenzte Teilnehmerzahl (Anmeldung: l.davies@cpie60.fr)
Bitte tragen Sie dem Wetter und der Wanderung angepasste Kleidung.
Italiano :
In collaborazione con l’Agglomération Creil Sud Oise, il CPIE des pays de l’Oise organizza un’escursione di birdwatching a Saint-Leu-d’Esserent.
Venite a osservare e ascoltare gli uccelli sulle rive dell’Etang de Saint-Leu, accompagnati da Lucy, per conoscerli meglio.
Sabato 27 settembre dalle 10.00 alle 12.00
A Saint-Leu (il luogo esatto sarà comunicato al momento dell’iscrizione)
Aperto al pubblico.
Durata: 2 ore
Gratuito, numero limitato di partecipanti (iscrizione: l.davies@cpie60.fr)
Portare un abbigliamento adatto al tempo e alla passeggiata.
Espanol :
En colaboración con la Agglomération Creil Sud Oise, el CPIE des pays de l’Oise organiza una salida ornitológica en Saint-Leu-d’Esserent.
Venga a observar y escuchar a los pájaros a orillas del Etang de Saint-Leu, acompañado por Lucy, para aprender más sobre ellos.
Sábado 27 de septiembre de 10.00 a 12.00 horas
En Saint-Leu (el lugar exacto se comunicará en el momento de la inscripción)
Abierto al público en general.
Duración: 2h00
Gratuito, número limitado de participantes (inscripción: l.davies@cpie60.fr)
Traer ropa adecuada para el tiempo y el paseo.
L’événement Sortie nature | A vos jumelles: Sortie ornythologique! Saint-Maximin a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Creil Sud Oise