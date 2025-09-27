Sortie nature | A vos jumelles: Sortie ornythologique! Saint-Maximin

Sortie nature | A vos jumelles: Sortie ornythologique! Saint-Maximin samedi 27 septembre 2025.

Sortie nature | A vos jumelles: Sortie ornythologique!

Saint-Maximin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Le CPIE des pays de l’Oise vous propose, en partenariat avec l’Agglomération Creil Sud Oise, une sortie sur les oiseaux sur la commune de Saint-Leu-d’Esserent.

Au bord l’étang de Saint-Leu accompagnés de Lucy, venez observer et écouter les oiseaux afin de mieux les comprendre.

Samedi 27 septembre de 10h à 12h

A Saint-Leu (lieu exact communiqué à l’inscription)

Tout public.

Durée: 2h00

Gratuit, nombre de participants limité (inscription l.davies@cpie60.fr)

Prévoyez une tenue adaptée aux conditions météo et à la marche.

Le CPIE des pays de l’Oise vous propose, en partenariat avec l’Agglomération Creil Sud Oise, une sortie sur les oiseaux sur la commune de Saint-Leu-d’Esserent.

Au bord l’étang de Saint-Leu accompagnés de Lucy, venez observer et écouter les oiseaux afin de mieux les comprendre.

Samedi 27 septembre de 10h à 12h

A Saint-Leu (lieu exact communiqué à l’inscription)

Tout public.

Durée: 2h00

Gratuit, nombre de participants limité (inscription l.davies@cpie60.fr)

Prévoyez une tenue adaptée aux conditions météo et à la marche. .

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

English :

In partnership with the Agglomération Creil Sud Oise, the CPIE des pays de l’Oise is organizing a birdwatching outing in Saint-Leu-d?Esserent.

Come and observe and listen to birds on the banks of the Saint-Leu pond, accompanied by Lucy, to learn more about them.

Saturday September 27 from 10am to 12pm

In Saint-Leu (exact location to be communicated upon registration)

Open to all.

Duration: 2h00

Free, limited number of participants (registration: l.davies@cpie60.fr)

Dress appropriately for the weather and the walk.

German :

Das CPIE des pays de l’Oise bietet Ihnen in Partnerschaft mit der Agglomeration Creil Sud Oise einen Ausflug zu den Vögeln in der Gemeinde Saint-Leu-d’Esserent an.

Am Ufer des Teichs von Saint-Leu, der von Lucy begleitet wird, können Sie die Vögel beobachten und ihnen zuhören, um sie besser zu verstehen.

Samstag, 27. September, von 10 bis 12 Uhr

In Saint-Leu (genauer Ort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben)

Für alle Altersgruppen.

Dauer: 2 Stunden

Kostenlos, begrenzte Teilnehmerzahl (Anmeldung: l.davies@cpie60.fr)

Bitte tragen Sie dem Wetter und der Wanderung angepasste Kleidung.

Italiano :

In collaborazione con l’Agglomération Creil Sud Oise, il CPIE des pays de l’Oise organizza un’escursione di birdwatching a Saint-Leu-d’Esserent.

Venite a osservare e ascoltare gli uccelli sulle rive dell’Etang de Saint-Leu, accompagnati da Lucy, per conoscerli meglio.

Sabato 27 settembre dalle 10.00 alle 12.00

A Saint-Leu (il luogo esatto sarà comunicato al momento dell’iscrizione)

Aperto al pubblico.

Durata: 2 ore

Gratuito, numero limitato di partecipanti (iscrizione: l.davies@cpie60.fr)

Portare un abbigliamento adatto al tempo e alla passeggiata.

Espanol :

En colaboración con la Agglomération Creil Sud Oise, el CPIE des pays de l’Oise organiza una salida ornitológica en Saint-Leu-d’Esserent.

Venga a observar y escuchar a los pájaros a orillas del Etang de Saint-Leu, acompañado por Lucy, para aprender más sobre ellos.

Sábado 27 de septiembre de 10.00 a 12.00 horas

En Saint-Leu (el lugar exacto se comunicará en el momento de la inscripción)

Abierto al público en general.

Duración: 2h00

Gratuito, número limitado de participantes (inscripción: l.davies@cpie60.fr)

Traer ropa adecuada para el tiempo y el paseo.

L’événement Sortie nature | A vos jumelles: Sortie ornythologique! Saint-Maximin a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Creil Sud Oise