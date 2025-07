Sortie nature accompagnée autour de l’étang Messanges

Sortie nature accompagnée autour de l’étang

Etang du Moïsan Messanges Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-31

2025-07-31

Jean vous guidera autour de l’étang du Moïsan, chargé d’histoire et de légende, à la découverte de la faune et de la flore ; il vous présentera les vaches landaises récemment installées autour des berges de l’étang. RDV office de tourisme, inscriptions obligatoires, places limitées à 20 personnes.

RDV office de tourisme,

inscriptions obligatoires,

places limitées à 20 personnes. .

Etang du Moïsan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 93 10 messanges@landesatlantiquesud.com

English : Sortie nature accompagnée autour de l’étang

Jean will guide you around the Etang du Moïsan, steeped in history and legend, to discover its flora and fauna, and introduce you to the Landes cows that have recently settled around the banks of the pond. RDV tourist office, compulsory registration, places limited to 20 people.

German : Sortie nature accompagnée autour de l’étang

Jean wird Sie um den geschichtsträchtigen und legendären Étang du Moïsan herumführen, um die Fauna und Flora zu entdecken; er wird Ihnen die Landaises-Kühe vorstellen, die vor kurzem rund um die Ufer des Teichs angesiedelt wurden. RDV Office de Tourisme, Anmeldung erforderlich, Plätze auf 20 Personen begrenzt.

Italiano :

Jean vi guiderà intorno allo stagno di Moïsan, ricco di storia e leggenda, alla scoperta della fauna e della flora; vi farà conoscere le mucche delle Landes recentemente installate intorno alle rive dello stagno. Ufficio turistico RDV, iscrizione obbligatoria, posti limitati a 20 persone.

Espanol : Sortie nature accompagnée autour de l’étang

Jean le guiará por el Etang du Moïsan, cargado de historia y leyendas, para descubrir la flora y la fauna. También le presentará a las vacas landesas que se han instalado recientemente en las orillas del estanque. Punto de encuentro en la Oficina de Turismo, inscripción obligatoria, plazas limitadas a 20 personas.

