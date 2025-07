Sortie nature animation Château-Salins- Salonnes Château-Salins

On ne devinerait pas au premier abord, dans ces prairies inondables, la présence de zones imprégnées de sel.

Pourtant, on retrouve sur leslieux des plantes caractéristiques des bords de mer,dont la présence dévoile quelques indices

d’un passé intense, intimement lié à une source de richesse convoitée.

Animation gratuite avec Thierry Gydé, animateur nature au CEN Lorraine.

(Bonne chaussures de marches conseillées).Tout public

Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 97

English :

At first glance, you’d never guess that these flood meadows contain salt-impregnated zones.

However, the plants found here are typical of the seaside, revealing clues to an intense past, intimately linked to a coveted source of wealth

of an intense past, intimately linked to a coveted source of wealth.

Free activity with Thierry Gydé, nature coordinator at CEN Lorraine.

(Good walking shoes recommended).

German :

Auf den ersten Blick würde man nicht vermuten, dass es sich bei den Überschwemmungswiesen um salzdurchtränkte Gebiete handelt.

Dennoch finden sich hier Pflanzen, die für das Meer charakteristisch sind, und deren Vorhandensein einige Hinweise auf das Vorhandensein von Wasser liefert

einer intensiven Vergangenheit, die eng mit einer begehrten Quelle des Reichtums verbunden ist.

Kostenlose Führung mit Thierry Gydé, Naturanimateur beim CEN Lothringen.

(Gute Wanderschuhe werden empfohlen).

Italiano :

A prima vista, non si direbbe che queste pianure alluvionali contengano aree impregnate di sale.

Tuttavia, le piante che vi si trovano sono tipiche del mare e rivelano indizi di un passato intenso, intimamente legato a un’ambita fonte di ricchezza

di un passato intenso, intimamente legato a un’ambita fonte di ricchezza.

Attività gratuita con Thierry Gydé, coordinatore naturalistico del CEN Lorraine.

(Si consigliano buone scarpe da trekking).

Espanol :

A primera vista, nunca se adivinaría que estas llanuras aluviales contienen zonas impregnadas de sal.

Sin embargo, las plantas que se encuentran aquí son típicas de la costa, revelando pistas de un pasado intenso, íntimamente ligado a una codiciada fuente de riqueza

de un pasado intenso, íntimamente ligado a una codiciada fuente de riqueza.

Actividad gratuita con Thierry Gydé, coordinador de naturaleza del CEN Lorraine.

(Se recomienda llevar buen calzado para caminar).

