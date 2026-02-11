Sortie Nature Animation de greffage Sainte-Néomaye
Sortie Nature Animation de greffage Sainte-Néomaye dimanche 29 mars 2026.
Sortie Nature Animation de greffage
5 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
A l’occasion du Troc Plantes de Printemps, profitez d’une animation proposée par les Croqueurs de Pommes des Deux-Sèvres. .
5 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 98 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie Nature Animation de greffage
L’événement Sortie Nature Animation de greffage Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Haut Val De Sèvre