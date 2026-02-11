Sortie Nature Animation de greffage Sainte-Néomaye

Sortie Nature Animation de greffage

5 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

A l’occasion du Troc Plantes de Printemps, profitez d’une animation proposée par les Croqueurs de Pommes des Deux-Sèvres. .

5 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 98 28

