Sortie Nature Apprenez à identifier les fougères

Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir et apprendre à reconnaître les fougères des rochers silicieux et des fonds de vallons encaissés et arborés. Sur inscription. .

Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paul.bastiere@dsne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Nature Apprenez à identifier les fougères

L’événement Sortie Nature Apprenez à identifier les fougères Exireuil a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Haut Val De Sèvre