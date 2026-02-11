Sortie Nature Apprenez à identifier les fougères Exireuil
Sortie Nature Apprenez à identifier les fougères Exireuil samedi 11 avril 2026.
Sortie Nature Apprenez à identifier les fougères
Exireuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez découvrir et apprendre à reconnaître les fougères des rochers silicieux et des fonds de vallons encaissés et arborés. Sur inscription. .
Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paul.bastiere@dsne.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie Nature Apprenez à identifier les fougères
L’événement Sortie Nature Apprenez à identifier les fougères Exireuil a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Haut Val De Sèvre