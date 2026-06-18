Sortie nature Apprentis randonneurs Montenach
Sortie nature Apprentis randonneurs Montenach mardi 7 juillet 2026.
Montenach
Sortie nature Apprentis randonneurs
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
35
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Chaussures aux pieds, sac sur le dos c’est parti pour l’aventure ! Explore la forêt, admire de magnifiques paysages et découvre les trésors cachés de la nature.
Pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
35 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Shoes on, backpack on: let the adventure begin! Explore the forest, admire the beautiful scenery, and discover nature’s hidden treasures.
For children ages 6–11.
L’événement Sortie nature Apprentis randonneurs Montenach a été mis à jour le 2026-06-18 par TROIS FRONTIERES TOURISME