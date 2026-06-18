Montenach

Sortie nature Apprentis randonneurs

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Chaussures aux pieds, sac sur le dos c’est parti pour l’aventure ! Explore la forêt, admire de magnifiques paysages et découvre les trésors cachés de la nature.

Pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

35 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Shoes on, backpack on: let the adventure begin! Explore the forest, admire the beautiful scenery, and discover nature’s hidden treasures.

For children ages 6–11.

L’événement Sortie nature Apprentis randonneurs Montenach a été mis à jour le 2026-06-18 par TROIS FRONTIERES TOURISME