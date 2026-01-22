Sortie nature artistique A vos pinceaux Gourlizon

Sortie nature artistique A vos pinceaux Gourlizon vendredi 15 mai 2026.

Sortie nature artistique A vos pinceaux

Place de l’Église Gourlizon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Des arbres et paysages inspirants pour vous initier à la calligraphie chinoise. Un art reposant où notre belle campagne vous offre des tableaux époustouflants.
Sur réservation au 06 73 86 64 71   .

Place de l’Église Gourlizon 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature artistique A vos pinceaux Gourlizon a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Destination Pays Bigouden