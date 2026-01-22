Sortie nature artistique A vos pinceaux Gourlizon

Sortie nature artistique A vos pinceaux

Place de l’Église Gourlizon Finistère

Des arbres et paysages inspirants pour vous initier à la calligraphie chinoise. Un art reposant où notre belle campagne vous offre des tableaux époustouflants.

Sur réservation au 06 73 86 64 71 .

Place de l’Église Gourlizon 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71

