Sortie nature artistique A vos pinceaux Pouldreuzic

Sortie nature artistique A vos pinceaux

Port de penhors Pouldreuzic Finistère

Faute d’aller débusquer la crevette les pieds dans l’eau, observez le littoral l’hiver et venez faire le portrait de crustacés sur papier. Pour ce nouvel an chinois, essayez-vous à la calligraphie sur le thème marin.

Sur réservation au 06 73 86 64 71 .

Port de penhors Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71

