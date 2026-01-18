Sortie nature artistique A vos pinceaux Pouldreuzic
Sortie nature artistique A vos pinceaux Pouldreuzic mardi 17 février 2026.
Sortie nature artistique A vos pinceaux
Port de penhors Pouldreuzic Finistère
Faute d’aller débusquer la crevette les pieds dans l’eau, observez le littoral l’hiver et venez faire le portrait de crustacés sur papier. Pour ce nouvel an chinois, essayez-vous à la calligraphie sur le thème marin.
Sur réservation au 06 73 86 64 71 .
Port de penhors Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71
