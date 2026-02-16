Sortie nature Atelier greffage d’arbres fruitiers En haut du château Bressuire

Sortie nature Atelier greffage d’arbres fruitiers

En haut du château Château Bressuire Deux-Sèvres

Essayez-vous aux différentes techniques de greffage et repartez avec votre arbre greffé.

Sur inscription. .

En haut du château Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 19 04 communication@bocagepaysbranche.fr

English : Sortie nature Atelier greffage d’arbres fruitiers

