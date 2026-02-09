Sortie nature Atelier greffage

Place de la mairie Vouhé Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Venez vous initier à différentes techniques de greffage, sur table et sur des porte-greffes en place.

RDV 9h30 à 12h30, Place de la mairie, Vouhé

Contact Prom’Haies, M.-H. Froger, mhfroger@promhaies.net, 07 50 58 00 57 .

+33 7 50 58 00 57 mhfroger@promhaies.net

L’événement Sortie nature Atelier greffage Vouhé a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Val de Gâtine