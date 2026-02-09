Sortie nature Atelier greffage Vouhé
Vouhé Deux-Sèvres
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Venez vous initier à différentes techniques de greffage, sur table et sur des porte-greffes en place.
RDV 9h30 à 12h30, Place de la mairie, Vouhé
Contact Prom’Haies, M.-H. Froger, mhfroger@promhaies.net, 07 50 58 00 57 .
