Sortie nature Atlas de la biodiversité Montembœuf vendredi 5 septembre 2025.

13 grande Rue Montembœuf Charente

Début : Vendredi 2025-09-05

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Sortie nature réamandrage du rivaillon et plantation des rives / présentations des travaux par le SYBTB

13 grande Rue Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 97 71 62

English :

Nature outing: reamandrage of the rivaillon and planting of the banks / presentations of the work by the SYBTB

German :

Ausflug in die Natur: Wiederbegradigung des Rivaillons und Bepflanzung der Ufer / Präsentationen der Arbeiten durch das SYBTB

Italiano :

Gita naturalistica: risanamento del rivaillon e piantumazione delle rive / presentazione dei lavori del SYBTB

Espanol :

Salida a la naturaleza: reamandamiento del rivaillon y plantación de las riberas / presentación de los trabajos por el SYBTB

