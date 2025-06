Sortie nature au bord du chemin Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 22 juillet 2025 10:00

Orne

Sortie nature au bord du chemin Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22 10:00:00

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Au fil d’une balade, nous nous arrêterons sur certaines des plantes et animaux qui croiseront notre route, au fil des différents milieux traversés. Une attention toute particulière sera portée aux arbres et aux oiseaux à l’occasion de la visite d’un site aménagé avec un circuit de découverte…

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche.

Au fil d’une balade, nous nous arrêterons sur certaines des plantes et animaux qui croiseront notre route, au fil des différents milieux traversés. Une attention toute particulière sera portée aux arbres et aux oiseaux à l’occasion de la visite d’un site aménagé avec un circuit de découverte…

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

English : Sortie nature au bord du chemin

As we stroll along, we’ll stop to consider some of the plants and animals that cross our path, as we pass through the different environments. Special attention will be paid to trees and birds, as we visit a landscaped site with a discovery trail?

Practical info: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

German :

Während eines Spaziergangs werden wir uns mit einigen Pflanzen und Tieren beschäftigen, die unseren Weg kreuzen, und uns durch die verschiedenen Lebensräume führen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Bäumen und Vögeln gewidmet, die auf einem Rundweg entdeckt werden können

Praktische Informationen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

Italiano :

Durante la passeggiata, ci fermeremo a considerare alcune delle piante e degli animali che incroceranno il nostro cammino mentre attraversiamo i diversi ambienti. Particolare attenzione sarà rivolta agli alberi e agli uccelli durante la visita a un sito con un percorso di scoperta

Informazioni pratiche: presso la biblioteca multimediale Le Passage, al 2 bis di rue de l’Huisne a Rémalard en Perche.

Espanol :

Durante el paseo, nos detendremos a considerar algunas de las plantas y animales que se cruzarán en nuestro camino a nuestro paso por los distintos entornos. Se prestará especial atención a los árboles y las aves durante la visita a un lugar con un sendero de descubrimiento?

Información práctica: en la mediateca Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche.

L’événement Sortie nature au bord du chemin Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-06-16 par OT CdC Coeur du Perche