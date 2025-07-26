Sortie nature Au cœur des Grandes Marées Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo

Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme Saint-Malo Ille-et-Vilaine

2025-08-11 14:30:00

Départ depuis l’Office de Tourisme (Esplanade Saint-Vincent à Saint-Malo)

En balade sur les plages découvertes par les plus grandes marées d’Europe, le guide naturaliste vous accompagne depuis la plage de l’Eventail jusqu’à l’île du Grand Bé pour découvrir les paysages et les écosystèmes que laisse apparaître la marée basse.

Après s’être intéressé aux différentes espèces, l’expert vous expliquera le phénomène des marées. Durée 2h environ

Port de chaussures adaptées recommandé.

NB ​la sortie « Au cœur des grandes marées » ne peut être faite en compagnie d’animaux

Réservation obligatoire ci-dessous (bouton « Réservez ») et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). Groupe limité à 40 personnes. .

Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 66 99

