Informations pratiques

Passonfontaine

Sortie nature : Au pas des Konik

Passonfontaine Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30 17:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Le Conservatoire vous invite à une sortie automnale originale aux côtés de ses chevaux Konik polski. Les participants accompagneront les animaux jusqu’au marais de l’étang de Barchet, où ils retrouveront les vaches Galloway sur ce site naturel remarquable. Une belle occasion de découvrir ces petits chevaux très robustes d’origine polonaise, véritables alliés de la préservation des milieux naturels, tout en partageant un moment privilégié au plus près d’eux. Un goûter offert par la Commune de Passonfontaine ponctuera l’après-midi !

Goûter offert par la Commune de Passonfontaine

Lieu de rendez-vous communiqué par mail après inscription (pensez à vérifier vos indésirables)

Équipement conseillé : chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo ; eau

Dans le cadre de l’ Année internationale du pastoralisme

Avec le soutien financier de la Caisse d’Epargne Bourgogne-Franche‑Comté

En partenariat avec le Département du Doubs et la Commune de Passonfontaine .

Passonfontaine 25690 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature : Au pas des Konik

L’événement Sortie nature : Au pas des Konik Passonfontaine a été mis à jour le 2026-09-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS