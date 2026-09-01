Sortie nature : Au pas des Konik Passonfontaine
mercredi 30 septembre 2026 · Passonfontaine
Informations pratiques
Passonfontaine
Sortie nature : Au pas des Konik
Passonfontaine Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30 17:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Le Conservatoire vous invite à une sortie automnale originale aux côtés de ses chevaux Konik polski. Les participants accompagneront les animaux jusqu’au marais de l’étang de Barchet, où ils retrouveront les vaches Galloway sur ce site naturel remarquable. Une belle occasion de découvrir ces petits chevaux très robustes d’origine polonaise, véritables alliés de la préservation des milieux naturels, tout en partageant un moment privilégié au plus près d’eux. Un goûter offert par la Commune de Passonfontaine ponctuera l’après-midi !
Goûter offert par la Commune de Passonfontaine
Lieu de rendez-vous communiqué par mail après inscription (pensez à vérifier vos indésirables)
Équipement conseillé : chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo ; eau
Dans le cadre de l’ Année internationale du pastoralisme
Avec le soutien financier de la Caisse d’Epargne Bourgogne-Franche‑Comté
En partenariat avec le Département du Doubs et la Commune de Passonfontaine .
Passonfontaine 25690 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature : Au pas des Konik
L’événement Sortie nature : Au pas des Konik Passonfontaine a été mis à jour le 2026-09-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS