Sortie nature Au pas des Koniks Passonfontaine

Étang du Barchet Passonfontaine Doubs

2025-10-28 14:00:00

2025-10-28 16:30:00

2025-10-28

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté vous invite à une sortie automnale originale aux côtés de ses chevaux Koniks polskis. Les participants accompagneront les animaux jusqu’au marais de l’étang de Barchet, classé Espace naturel sensible par le Département du Doubs. Ils y retrouveront les vaches Galloways déjà sur place.

Une belle occasion de découvrir ces petits chevaux très robustes d’origine polonaise, véritables alliés de la préservation des milieux naturels, tout en partageant un moment privilégié au plus près d’eux.

Un goûter offert par la Commune de Passonfontaine ponctuera l’après-midi !

Informations pratiques

– GRATUIT

– Pour toute la famille

– Durée 2h30

– Places limitées → Inscription indispensable via le formulaire

– Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription en ligne

– Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo

Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche‑Comté et de la DREAL Bourgogne-Franche‑Comté. En partenariat avec le Département du Doubs et la Commune de Passonfontaine .

+33 6 26 44 09 91

