Sortie Nature au Tallud Mairie Le Tallud Le Tallud

Le Tallud

Sortie Nature au Tallud

Mairie Le Tallud 43 Rue de l’Atlantique Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Balade le long des chemins de la commune qui sera l’occasion de découvrir les arbres et arbustes qui composent les haies et de s’attarder sur leur floraison

Sur inscription .

Mairie Le Tallud 43 Rue de l’Atlantique Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 58 00 57 mh.froger@promhaies.net

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English : Sortie Nature au Tallud

L’événement Sortie Nature au Tallud Le Tallud a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT 79