Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sortie Nature au Tallud Mairie Le Tallud Le Tallud

Sortie Nature au Tallud Mairie Le Tallud Le Tallud

Sortie Nature au Tallud Mairie Le Tallud Le Tallud mardi 21 avril 2026.

Lieu : Mairie Le Tallud

Adresse : 43 Rue de l'Atlantique

Ville : 79200 Le Tallud

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Le Tallud

Sortie Nature au Tallud

Mairie Le Tallud 43 Rue de l’Atlantique Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Balade le long des chemins de la commune qui sera l’occasion de découvrir les arbres et arbustes qui composent les haies et de s’attarder sur leur floraison

Sur inscription   .

Mairie Le Tallud 43 Rue de l’Atlantique Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 58 00 57  mh.froger@promhaies.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Nature au Tallud

L’événement Sortie Nature au Tallud Le Tallud a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT 79

À voir aussi à Le Tallud (Deux-Sèvres)