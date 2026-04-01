Sortie Nature au Tallud Mairie Le Tallud Le Tallud
Sortie Nature au Tallud Mairie Le Tallud Le Tallud mardi 21 avril 2026.
Le Tallud
Sortie Nature au Tallud
Mairie Le Tallud 43 Rue de l’Atlantique Le Tallud Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Balade le long des chemins de la commune qui sera l’occasion de découvrir les arbres et arbustes qui composent les haies et de s’attarder sur leur floraison
Sur inscription .
Mairie Le Tallud 43 Rue de l’Atlantique Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 58 00 57 mh.froger@promhaies.net
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English : Sortie Nature au Tallud
L’événement Sortie Nature au Tallud Le Tallud a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT 79