Sortie nature Autour de la Citerne Oradour
Sortie nature Autour de la Citerne Oradour mercredi 6 mai 2026.
Oradour
Sortie nature Autour de la Citerne
Oradour Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature.
.
Oradour 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine s.fournier@cen-na.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine is organizing a nature outing.
L’événement Sortie nature Autour de la Citerne Oradour a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente