Oradour

Sortie nature Autour de la Citerne

Oradour Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature.

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Oradour 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine s.fournier@cen-na.org

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English :

The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine is organizing a nature outing.

L’événement Sortie nature Autour de la Citerne Oradour a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente