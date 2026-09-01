Sortie nature aux Landes de Cadeuil Route de la Brande du Roussillon au croisement avec la RD733 Saint-Sornin

samedi 19 septembre 2026 · Route de la Brande du Roussillon au croisement avec la RD733 · Saint-Sornin

Informations pratiques

Saint-Sornin

Sortie nature aux Landes de Cadeuil

Route de la Brande du Roussillon au croisement avec la RD733 Landes de Cadeuil Saint-Sornin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le service Natura 2000 de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes organise une sortie nature aux Landes de Cadeuil afin de faire découvrir la diversité des milieux de landes, refuges d’une flore et d’une faune exceptionnelles.

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Route de la Brande du Roussillon au croisement avec la RD733 Landes de Cadeuil Saint-Sornin 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 25 14 56 contact@ne17.fr

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English : Nature Outing in the Landes de Cadeuil

The Natura 2000 department of the Marennes Basin Community of Municipalities is organizing a nature outing to the Landes de Cadeuil to introduce participants to the diversity of heathland habitats, which are home to exceptional flora and fauna.

L’événement Sortie nature aux Landes de Cadeuil Saint-Sornin a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes