Sortie nature avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec mercredi 10 septembre 2025.

Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec Côtes-d'Armor

Début : 2025-09-10 10:00:00

fin : 2025-09-10 12:00:00

2025-09-10

Le temps d'une balade d' environ 5 kilomètres sur la commune de Ploubazlanec, venez vous imprégner de la beauté des paysages marins. Cette sortie à caractère familial vous permettra d'aborder la faune et la flore du sentier côtier de manière scientifique, ludique et interactive. Convivialité et bonne humeur assurée ! .

Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d'Armor Bretagne +33 6 16 87 98 51

