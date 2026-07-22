Sortie nature avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec
dimanche 23 août 2026 · Rue de Launay · Ploubazlanec
Informations pratiques
Ploubazlanec
Sortie nature avec Horizons22
Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23 16:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Le temps d’une balade de 5 kilomètres sur la commune de Ploubazlanec, venez vous imprégner de la beauté des paysages marins. Cette sortie à caractère familial vous permettra d’aborder la faune, la flore, l’environnement et le patrimoine local de manière scientifique, ludique et interactive. Convivialité et bonne humeur assurée ! .
Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 87 98 51
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English :
L’événement Sortie nature avec Horizons22 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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