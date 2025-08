Sortie nature avec La Lizière Les papillons, à vos filets ! Aubeterre-sur-Dronne

Chemin du Cimetière Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Les papillons, à vos filets ! Une itinérance pour celles et ceux qui souhaitent papillonner à leur guise, en compagnie du libraire naturaliste !

Chemin du Cimetière Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

English : Sortie nature avec La Lizière Les papillons, à vos filets !

Butterflies, grab your nets! An itinerary for those who want to butterfly to their heart’s content, in the company of a naturalist bookseller!

German : Sortie nature avec La Lizière Les papillons, à vos filets !

Schmetterlinge, an die Netze! Eine Wanderung für alle, die in Begleitung eines naturkundlichen Buchhändlers nach Lust und Laune Schmetterlinge beobachten möchten!

Italiano : Sortie nature avec La Lizière Les papillons, à vos filets !

Farfalle, prendete i vostri retini! Un itinerario per chi vuole farfallare a piacimento, in compagnia di un libraio naturalista!

Espanol : Sortie nature avec La Lizière Les papillons, à vos filets !

Mariposas, ¡coged vuestras redes! Un itinerario para los que quieran mariposear a sus anchas, ¡en compañía de un librero naturalista!

