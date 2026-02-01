Sortie nature avec la LPO Amboise
Sortie nature avec la LPO Amboise samedi 28 février 2026.
Sortie nature avec la LPO
Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-28 09:30:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Sortie nature avec la LPO le 28 février 2026.
Sortie nature avec la LPO le 28 février 2026.
A la fin de l’hiver, de nombreux tambourinements retentissent dans les forêts. Venez découvrir leurs auteurs les pics ! Vous connaissez sûrement le pic vert, mais il en existe d’autres pic épeiche, pic mar, pic épeichette… Apprenez à les reconnaître avec la LPO Centre-Val de Loire.
Places limitées.
Lieu de rendez-vous communiqué après inscription. 5 .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 81 84 indre-et-loire@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nature outing with the LPO
Nature outing with the LPO on 28 February 2026.
L’événement Sortie nature avec la LPO Amboise a été mis à jour le 2026-02-17 par OFFICE AMBOISE