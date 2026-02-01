Sortie nature avec la LPO

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 09:30:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Sortie nature avec la LPO le 28 février 2026.

A la fin de l’hiver, de nombreux tambourinements retentissent dans les forêts. Venez découvrir leurs auteurs les pics ! Vous connaissez sûrement le pic vert, mais il en existe d’autres pic épeiche, pic mar, pic épeichette… Apprenez à les reconnaître avec la LPO Centre-Val de Loire.

Places limitées.

Lieu de rendez-vous communiqué après inscription. 5 .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 81 84 indre-et-loire@lpo.fr

English : Nature outing with the LPO

Nature outing with the LPO on 28 February 2026.

