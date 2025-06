SORTIE NATURE avec la LPO EPI Rennes 8 juillet 2025

Gratuit

Sortie nature et petit’ déj à l’arrivée ! Observation des traces et indices de présence, écoute et repérage des espèces présentes dans le quartier des Longs Champs.

Début : 2025-07-08T08:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-08T09:30:00.000+02:00

EPI EPI des Longchamps, Rennes, France Rennes 35700