Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz
Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz vendredi 17 avril 2026.
Biarritz
Sortie nature avec le Centre de la Mer
Plage du Basta Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Le Centre de la Mer de Biarritz organise une sortie grand public gratuite ouverte à tous à partir de 6 ans.
A la rencontre de la biodiversité de l’estran rocheux, à marée basse.
A vos bottes! .
Plage du Basta Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pedagogie@centredelamer.fr
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English : Sortie nature avec le Centre de la Mer
L’événement Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Biarritz
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