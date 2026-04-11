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Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz

Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz

Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Plage du Basta

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Biarritz

Sortie nature avec le Centre de la Mer

Plage du Basta Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Le Centre de la Mer de Biarritz organise une sortie grand public gratuite ouverte à tous à partir de 6 ans.
A la rencontre de la biodiversité de l’estran rocheux, à marée basse.
A vos bottes!   .

Plage du Basta Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   pedagogie@centredelamer.fr

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English : Sortie nature avec le Centre de la Mer

L’événement Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Biarritz

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