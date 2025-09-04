Sortie nature avec le Conservatoire d’espaces naturels Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la Société Entomologique du Limousin organisent une sortie Nature sur le thème: « à la découverte du Damier de la Succise ».

La Succise est en pleine floraison début septembre. C’est l’occasion d’observer les insectes qui y trouvent de quoi se nourrir ainsi que les nids du Damier ! Le Damier de la Succise tire son nom de la plante sur laquelle la femelle va pondre ses œufs la Succise. Elle va en pondre 50 à 100 sur ses feuilles.

La particularité de ce papillon, c’est qu’une fois les œufs éclos, les chenilles vont former 1 nid communautaire et rester abritées dans la végétation pendant toute la période hivernale. Lorsque les beaux jours reviennent, les chenilles quittent le nid pour grossir et se transformer ensuite en chrysalide.

Le lieu du rendez-vous sera donné au moment de l’inscription.

Prévoir 1 tenue adaptée à la météo. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 27 34 70 v.blot@cen-na.org

