Prignac-et-Marcamps

Sortie nature avec le Syndicat du Moron

Mairie Prignac-et-Marcamps Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:00:00

fin : 2026-06-16 20:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Partons à la rencontre de la Cigognes blanche, oiseau emblématique qui a bien failli disparaitre de France

Le Syndicat du Moron vous offre l’opportunité d’observer les Cigognes au plus près des nids sans les déranger.

Les Palus du Moron abritent une colonie d’une trentaine de nids, ce qui donne lieu chaque année au spectacle des allées et venue des parents, aux parades nuptiales et à l’éclosion des oisillons, parmi une multitude d’autres espèces qui peuplent ces marais.

Point fixe, 1 km aller-retour à pied pour accéder au point d’observation.

Matériel à prévoir Chaussures de marche, vêtements adaptés à l’extérieur, bouteille d’eau, casquette, jumelles si vous en avez et appareil photo, (des paires de jumelles et une longue vue seront à disposition), chaises pliables (pour être plus à l’aise si vous le souhaitez pour observer). .

Mairie Prignac-et-Marcamps 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 65 99 50

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English : Sortie nature avec le Syndicat du Moron

L’événement Sortie nature avec le Syndicat du Moron Prignac-et-Marcamps a été mis à jour le 2026-04-15 par Bourg Cubzaguais Tourisme