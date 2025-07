SORTIE NATURE AVEC L’ONF Bagnères-de-Luchon

SORTIE NATURE AVEC L’ONF Bagnères-de-Luchon jeudi 24 juillet 2025.

SORTIE NATURE AVEC L’ONF

18 Allées d’Étigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 20.5 – 20.5 – EUR

20.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 09:00:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

Date(s) :

2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-21

Sortie nature encadrée par les agents de l’Office Nationale des Forêts à la découverte de la flore, la faune environnante et les paysages.

Sortie facile de 3 à 4h avec un dénivelé d’environ 150m.

Prévoir des chaussures de marche et l’équipement adapté (casquette, kway, eau…)

Le rendez-vous est à 9h à la télécabine. 20.5 .

18 Allées d’Étigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21 info@pyrenees31.com

English :

Nature outing supervised by Office Nationale des Forêts agents to discover the surrounding flora, fauna and landscapes.

Easy outing lasting 3 to 4 hours, with an ascent of around 150m.

Bring walking shoes and appropriate equipment (cap, kway, water, etc.)

German :

Von Mitarbeitern des Office Nationale des Forêts geleiteter Naturausflug zur Entdeckung der Flora, der Fauna der Umgebung und der Landschaften.

Leichte Wanderung von 3 bis 4 Stunden mit einem Höhenunterschied von etwa 150 m.

Wanderschuhe und geeignete Ausrüstung (Mütze, Regenjacke, Wasser?) mitbringen

Italiano :

Un’escursione naturalistica sotto la supervisione del personale dell’Office Nationale des Forêts per scoprire la flora, la fauna e i paesaggi circostanti.

Escursione facile della durata di 3 o 4 ore, con una salita di circa 150 m.

Portare scarpe da trekking e l’attrezzatura adeguata (berretto, kway, acqua, ecc.)

Espanol :

Excursión por la naturaleza supervisada por personal de la Office Nationale des Forêts para descubrir la flora, la fauna y los paisajes de los alrededores.

Excursión fácil de 3 a 4 horas, con un desnivel de unos 150 metros.

Llevar calzado de senderismo y equipo adecuado (gorra, kway, agua, etc.)

L’événement SORTIE NATURE AVEC L’ONF Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE