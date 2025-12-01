Sortie Nature avec Monsieur Jean- Dis-moi…tellines Lamballe-Armor

Sortie Nature avec Monsieur Jean- Dis-moi…tellines

Début : 2025-12-20 13:00:00

Venez découvrir cette technique de pêche très simple de la telline, ce petit bivalve fouisseur. Cette sortie nature est adaptée à tous ! Si vous voulez vous changer les idées au grand air, en famille, avec vos jeunes enfants ou entre amis, en bord de mer, un bon bol d’air avec pour fond sonore le bruit des vagues, cette sortie est pour vous .

À partir de 3 ans. Durée entre 2h30 et 3h. Lieu exact communiqué après réservation. .

Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 92 00 33

