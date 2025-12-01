Sortie Nature avec Monsieur Jean- Focus sur le fucus, découverte des algues marines

Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 13:45:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Fucus, dulse, turuturu, pioca, salades, poivre et cheveux de la mer… cela vous parle ? Curieux de connaître les différentes algues poussant sur l’estran rocheux, notamment celles qui sont conseillées à la consommation ?Cette sortie est pour vous ! Monsieur Jean vous accompagne à identifier et récolter les algues qui feront les ingrédients de vos recettes préférées.

A partir de 8 ans Durée entre 2h30 et 3h. Lieu exact communiqué après réservation. .

Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 92 00 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie Nature avec Monsieur Jean- Focus sur le fucus, découverte des algues marines Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor