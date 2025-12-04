Sortie Nature avec Monsieur Jean- Les lançons…attrapez les tous ! Lamballe-Armor
Sortie Nature avec Monsieur Jean- Les lançons…attrapez les tous ! Lamballe-Armor jeudi 4 décembre 2025.
Sortie Nature avec Monsieur Jean- Les lançons…attrapez les tous !
Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 11:15:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
A découvrir ou redécouvrir, la pêche aux lançons ! Il s’agit de débusquer ce petit poisson très fin qui se cache dans le sable à marée basse. Qualité principale pour cette pêche à pied la rapidité ! En effet, il faut agir vite lorsque le poisson est découvert en l’attrapant avec les mains avant qu’il ne s’ensable. Cette pêche, plutôt sportive, se pratique à plusieurs, en coopération, idéale pour les enfants et très fun pour les plus grands.
A partir de 4 ans. Durée entre 2h30 et 3h. Lieu exact communiqué après réservation. .
Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 92 00 33
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sortie Nature avec Monsieur Jean- Les lançons…attrapez les tous ! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor