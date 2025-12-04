Sortie Nature avec Monsieur Jean- Les lançons…attrapez les tous !

Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 11:15:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

A découvrir ou redécouvrir, la pêche aux lançons ! Il s’agit de débusquer ce petit poisson très fin qui se cache dans le sable à marée basse. Qualité principale pour cette pêche à pied la rapidité ! En effet, il faut agir vite lorsque le poisson est découvert en l’attrapant avec les mains avant qu’il ne s’ensable. Cette pêche, plutôt sportive, se pratique à plusieurs, en coopération, idéale pour les enfants et très fun pour les plus grands.

A partir de 4 ans. Durée entre 2h30 et 3h. Lieu exact communiqué après réservation. .

Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 92 00 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie Nature avec Monsieur Jean- Les lançons…attrapez les tous ! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor