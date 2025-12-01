Sortie Nature avec Monsieur Jean- Moules sauvages du phare Ouest Lamballe-Armor

Sortie Nature avec Monsieur Jean- Moules sauvages du phare Ouest

Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-18 10:45:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Selon la saison, les moules sauvages sont plus ou moins charnues, mais l’important ici est de découvrir une manière consciencieuse de pêcher tout en respectant la réglementation. Vous profiterez des paysages de l’une des plus belles plages de Bretagne dans un parcours de 4 à 5 km où vous découvrirez une magnifique biodiversité.

À partir de 5 ans. Durée entre 2h30 et 3h. Lieu exact communiqué après réservation. .

Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 92 00 33

