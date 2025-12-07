Sortie nature avec Monsieur Jean Panier de Crabes Lamballe-Armor
Sortie nature avec Monsieur Jean Panier de Crabes Lamballe-Armor dimanche 7 décembre 2025.
Sortie nature avec Monsieur Jean Panier de Crabes
Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 13:45:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
A travers cette sortie plus sportive, puisqu’il s’agit de retourner de grosses pierres à marée basse, nous trouverons aussi d’autres crustacés lors de cette pêche à pied.
N’oubliez pas de vous munir de gants et de bottes.
Important Pour cette sortie, une bonne condition physique est recommandée ( marcher sur les rochers, pierres plus ou moins lourdes à soulever). Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans et accompagnés obligatoirement d’un adulte.
Durée entre 2h30 et 3h
Lieu exact communiqué au moment de la réservation. .
Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
L’événement Sortie nature avec Monsieur Jean Panier de Crabes Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor