Sortie nature avec Monsieur Jean Panier de Crabes Lamballe-Armor

Sortie nature avec Monsieur Jean Panier de Crabes

Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 13:45:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

A travers cette sortie plus sportive, puisqu’il s’agit de retourner de grosses pierres à marée basse, nous trouverons aussi d’autres crustacés lors de cette pêche à pied.

N’oubliez pas de vous munir de gants et de bottes.

Important Pour cette sortie, une bonne condition physique est recommandée ( marcher sur les rochers, pierres plus ou moins lourdes à soulever). Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans et accompagnés obligatoirement d’un adulte.

Durée entre 2h30 et 3h

Lieu exact communiqué au moment de la réservation. .

