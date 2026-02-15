Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Parc thermal Luxeuil-les-Bains
Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Parc thermal Luxeuil-les-Bains vendredi 10 avril 2026.
Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges
Parc thermal Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 16:30:00
fin : 2026-04-10 18:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Les mythologies antiques européennes, gréco-romaines mais aussi celtiques ou nordiques, abondent d’épisodes faisant la part belle aux plantes et aux arbres. Ceux-ci occupent en effet une place centrale dans l’imaginaire des hommes et jouent un rôle symbolique beaucoup plus profond qu’il n’y parait de prime abord…
En parcourant le parc des thermes de Luxeuil-les-Bains, lieu imprégné d’Histoire, nous nous plongerons dans cet univers fascinant en observant la flore qui nous entoure. Ainsi, nous partirons à la rencontre des nymphes des arbres (dryades, hamadryades, méliades…) et de Pitys changée en pin pour échapper aux assauts du dieu Pan. Nous nous intéresserons encore à Yggdrasil, arbre-monde de la mythologie nordique, mais aussi aux chênes oraculaires du sanctuaire de Zeus ou aux célèbres pommiers de l’île d’Avallon symbolisant l’Autre Monde des Celtes… A travers les récits antiques, nous constaterons donc que le monde végétal cache une dimension fantastique largement insoupçonnée.
Botanique antique arbres et plantes dans les mythologies et croyances anciennes.
Durée De 1h à 1h30
Distance Environ 1 km
Balade commentée
Public Adulte/Familial
Point de départ Thermes de Luxeuil-les-Bains
Effectif De 5 à 18 personnes
Accessibilité Promenade praticable pour un fauteuil Accessible PMR
Sur inscription (au plus tard la veille du jour de la visite). .
Parc thermal Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)