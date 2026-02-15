Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Parc thermal Luxeuil-les-Bains

Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges

Parc thermal Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 16:30:00

fin : 2026-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Les mythologies antiques européennes, gréco-romaines mais aussi celtiques ou nordiques, abondent d’épisodes faisant la part belle aux plantes et aux arbres. Ceux-ci occupent en effet une place centrale dans l’imaginaire des hommes et jouent un rôle symbolique beaucoup plus profond qu’il n’y parait de prime abord…

En parcourant le parc des thermes de Luxeuil-les-Bains, lieu imprégné d’Histoire, nous nous plongerons dans cet univers fascinant en observant la flore qui nous entoure. Ainsi, nous partirons à la rencontre des nymphes des arbres (dryades, hamadryades, méliades…) et de Pitys changée en pin pour échapper aux assauts du dieu Pan. Nous nous intéresserons encore à Yggdrasil, arbre-monde de la mythologie nordique, mais aussi aux chênes oraculaires du sanctuaire de Zeus ou aux célèbres pommiers de l’île d’Avallon symbolisant l’Autre Monde des Celtes… A travers les récits antiques, nous constaterons donc que le monde végétal cache une dimension fantastique largement insoupçonnée.

Botanique antique arbres et plantes dans les mythologies et croyances anciennes.

Durée De 1h à 1h30

Distance Environ 1 km

Balade commentée

Public Adulte/Familial

Point de départ Thermes de Luxeuil-les-Bains

Effectif De 5 à 18 personnes

Accessibilité Promenade praticable pour un fauteuil Accessible PMR

Sur inscription (au plus tard la veille du jour de la visite). .

Parc thermal Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English :

L’événement Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)